У Рівному двоє невідомих в балаклавах побили суддю

Правоохоронці почали досудове розслідування

Правоохоронці почали досудове розслідування

Фото: з відкритих джерел

Ввечері 6 жовтня на суддю Рівненського міського суду Олександра Тимощука напали двоє невідомих осіб у балаклавах біля його будинку.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, передає RegioNews.

Хід розслідування перебуває на особистому контролі керівництва обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного заподіяння судді легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя (ч. 2 ст. 377 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до шести років.

Відомо, що нападники застосували газовий балончик та побили суддю, у нього множинні забої. Після надання медичної допомоги суддю відпустили додому.

Правоохоронці перевіряються всі можливі версії, серед яких як побутовий, так і професійний конфлікт.

Раніше повідомлялось, що 5 жовтня невідомі напали і побили кандидата в депутати до Фортечної райради у Кропивницькому від партії "Наш край” Богдана Голубничого.