У Києві припинили діяльність потужного конвертцентру з обігом 15 мільярдів гривень

Його організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм

Його організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм

Фото: СБУ

У Києві Служба безпеки України припинила роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень. До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Центр функціонував протягом 2019-2020 років... З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що організатори схеми давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином, зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.

У ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування.

Цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині затримали податківця, який продавав дані з баз ДПС.