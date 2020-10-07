СБУ викрила чергову спробу вербування українців спецслужбами РФ

Чоловік мав збирати інформацію про військові частини, що межують з Росією

Чоловік мав збирати інформацію про військові частини, що межують з Росією

Фото: з відкритих джерел

Контррозвідники Служби безпеки України зафіксували спробу втягнення спецслужбами Російської Федерації мешканця одного з прикордонних районів Чернігівської області до конфіденційної співпраці на шкоду державній безпеці України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що українець періодично виїжджав до Росії в особистих справах.

Під час чергової поїздки його затримали російські правоохоронці за начебто порушення трудового законодавства та умов перебування на території РФ. Удавшись до методів психологічного тиску і залякування, представники ворожої спецслужби змусили чоловіка підписати згоду на негласне співробітництво", - йдеться у повідомленні.

За завданням російських кураторів, він мав збирати інформацію про військові частини та військовослужбовців, які проходять службу у районах, що межують з РФ. Їх також цікавила інформація щодо співробітників українських правоохоронних органів, громадян, які систематично їздять до Росії на заробітки. Зібрані дані чоловік мав передати кураторам під час наступного візиту до РФ.

Після повернення додому чоловік добровільно звернувся до Служби безпеки України і надав свідчення щодо обставин його вербування та поставлених завдань.

Протягом останніх років на Чернігівщині контррозвідниками СБУ викрито низку спроб з боку іноземних спецслужб залучити мешканців прикордоння до шпигунської діяльності.

Нагадаємо, в Україні блокували канали розповсюдження деструктивної інформації з використанням "ботоферм" з Російської Федерації і так званої "ДНР".