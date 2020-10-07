СБУ просит депутатов возобновить налоговые проверки предприятий

Проверки были приостановлены в связи с карантином

Проверки были приостановлены в связи с карантином

Фото: flickr

Служба безопасности Украины будет обращаться с письмом в Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, передает RegioNews.

СБУ сегодня будет обращаться с письмом в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок", - сказал он.

По словам Витюка, срочность подачи обращения обусловлена ​​тем, что СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривен.

С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Эти все предприятия, которых около тысячи, воспользовались услугами указанного конвертационного центра с целью уклонения от уплаты налогов и с целью хищения бюджетных государственных средств. Для того, чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены", - пояснил Витюк.

Он добавил, что такие проверки были приостановлены в связи с карантином.

Напомним, в Киеве прекратили деятельность мощного конвертцентра с оборотом 15 миллиардов гривен, его организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.