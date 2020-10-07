СБУ просит депутатов возобновить налоговые проверки предприятий
Служба безопасности Украины будет обращаться с письмом в Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.
Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, передает RegioNews.
СБУ сегодня будет обращаться с письмом в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок", - сказал он.
По словам Витюка, срочность подачи обращения обусловлена тем, что СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривен.
С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Эти все предприятия, которых около тысячи, воспользовались услугами указанного конвертационного центра с целью уклонения от уплаты налогов и с целью хищения бюджетных государственных средств. Для того, чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены", - пояснил Витюк.
Он добавил, что такие проверки были приостановлены в связи с карантином.
Напомним, в Киеве прекратили деятельность мощного конвертцентра с оборотом 15 миллиардов гривен, его организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм.