17:30  06 октября
В ГБР допросили нардепа от "ЕС" Владимира Арьева
18:19  06 октября
Дмитрий Кулеба прокомментировал поход своей жены на выборы в Киевсовет
18:36  06 октября
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 18:54 3

Досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, Рады - 43%

06 октября 2020, 18:54 3
Читайте також українською мовою
Количество избирателей, которые хотят досрочных выборов, увеличивается
Количество избирателей, которые хотят досрочных выборов, увеличивается
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Необходимость досрочного проведения выборов президента Украины поддерживают 38,4% респондентов (17,9% - безусловно поддерживают, 20,5% - скорее поддерживают).

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социального мониторинга, передает RegioNews.

Скорее не поддерживают досрочные выборы 22,4%, безусловно не поддерживают - 27,5% и затруднились ответить 11,7% опрошенных.

При этом в декабре 2019 года только 16,8% поддерживали досрочные выборы президента. В июне 2020 года этот показатель составлял 26,9%, в июле - 37,0%, в августе - 35,7%.

При этом в сентябре 43% респондентов считали, что необходимо провести досрочные выборы в Верховную Раду (безусловно да - 18,9%, скорее да - 24,1%).

Скорее не поддерживают досрочные выборы в парламент - 21,9%, определенно нет - 23,7% и затруднились ответить 11,4% опрошенных.

В декабре 2019 года за досрочное проведение выборов в парламент высказывалось 27,7% респондентов, в июне 2020 - 31,1%, в июле - 36,6%, в августе - 40,9%.

Напомним, большинство украинцев не доверяют президенту Зеленскому, баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре составил -18,8%.

выборы опрос президент парламент социология
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В "Слуге народа" анонсировали новую редакцию закона об СБУ
06 октября 2020, 18:37
Закон о возвращении выдачи "пакета малыша" передали на подпись Зеленскому
06 октября 2020, 18:26
Дмитрий Кулеба прокомментировал поход своей жены на выборы в Киевсовет
06 октября 2020, 18:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »