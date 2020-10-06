Досрочные выборы президента поддерживают 38,4% украинцев, Рады - 43%

Количество избирателей, которые хотят досрочных выборов, увеличивается

Количество избирателей, которые хотят досрочных выборов, увеличивается

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социального мониторинга, передает RegioNews.

Скорее не поддерживают досрочные выборы 22,4%, безусловно не поддерживают - 27,5% и затруднились ответить 11,7% опрошенных.

При этом в декабре 2019 года только 16,8% поддерживали досрочные выборы президента. В июне 2020 года этот показатель составлял 26,9%, в июле - 37,0%, в августе - 35,7%.

При этом в сентябре 43% респондентов считали, что необходимо провести досрочные выборы в Верховную Раду (безусловно да - 18,9%, скорее да - 24,1%).

Скорее не поддерживают досрочные выборы в парламент - 21,9%, определенно нет - 23,7% и затруднились ответить 11,4% опрошенных.

В декабре 2019 года за досрочное проведение выборов в парламент высказывалось 27,7% респондентов, в июне 2020 - 31,1%, в июле - 36,6%, в августе - 40,9%.

Напомним, большинство украинцев не доверяют президенту Зеленскому, баланс доверия-недоверия Зеленскому в сентябре составил -18,8%.