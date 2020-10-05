Під Офісом генпрокурора активісти мітингують проти незаконної вирубки дерев

За їх словами, вирубки йдуть для будівництва особняків

За їх словами, вирубки йдуть для будівництва особняків

Фото: PavlovskyNews

У Києві під Офісом генерального прокурора Ірини Венедіктової активісти мітингують - вони вимагають повернення масиву з унікальними деревами в лісовий фонд.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на PavlovskyNews.

Вони хочуть звернути увагу генпрокурора Ірини Венедіктової на незаконну вирубку дерев у Пущі-Водиці на вулиці Лісовій для будівництва особняків на території у 10 га", - йдеться в повідомленні.

За даними активістів, проблеми з цією територією почалися ще в 2007-09 роках, але тоді на землі було накладено арешт. Зараз, за словами активістів, він знятий.

Наголошується, що жителі Пущі-Водиці сподіваються на підтримку генпрокурора Венедіктової, так як раніше в квітні вона вже взяла на контроль незаконне будівництво ЖК в Пущі компанією "Київміськбуд" на вулиці Квітки Цісик.

Раніше повідомлялося, що Полякова і Alyona Alyona приїхали під Кабмін протестувати через заборони концертів.