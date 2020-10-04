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04 жовтня 2020, 14:59 2

У Дніпрі біля входу до облради розмістили рекламу "Слуг народу"

04 жовтня 2020, 14:59 2
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Два банери на автомобільних причепах стоять просто біля будівлі
Два банери на автомобільних причепах стоять просто біля будівлі
Фото: Depo.ua
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У Дніпрі біля будівель Дніпропетровської ОДА і облради встановили рекламу партії Зеленського

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.

Зокрема, встановлені банери на автомобільних причепах з рекламою партії. Відстань між ними менше 100 метрів.

Один причеп стоїть поблизу будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Інший – навпроти, прямо біля входу до громадської приймальні Дніпропетровської обласної ради.

Нагадаємо, що 20 серпня в Казанку караул 17 державної пожежнорятувальної частини розклеював рекламу політичної партії "Слуга народу" перед візитом президента Володимира Зеленського в Миколаївську область..

Дніпропетровська область Дніпро облрада реклама Слуга народа
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