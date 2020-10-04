У Дніпрі біля входу до облради розмістили рекламу "Слуг народу"
Два банери на автомобільних причепах стоять просто біля будівлі
Два банери на автомобільних причепах стоять просто біля будівлі
У Дніпрі біля будівель Дніпропетровської ОДА і облради встановили рекламу партії Зеленського
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро.
Зокрема, встановлені банери на автомобільних причепах з рекламою партії. Відстань між ними менше 100 метрів.
Один причеп стоїть поблизу будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Інший – навпроти, прямо біля входу до громадської приймальні Дніпропетровської обласної ради.
Нагадаємо, що 20 серпня в Казанку караул 17 державної пожежнорятувальної частини розклеював рекламу політичної партії "Слуга народу" перед візитом президента Володимира Зеленського в Миколаївську область..
У Верещук своє бачення креативу – Євгенія КулебаВсі новини »
04 жовтня 2020, 12:14Вибори у Борщагівській ОТГ: Олесь Кудрик знищує політичну рекламу свого конкурента Кодебського (ВІДЕО)
03 жовтня 2020, 17:58Стало відомо, скільки витратили кандидати в мери на рекламу в Facebook - Опора
03 жовтня 2020, 11:16
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Політичні мігранти, зручні помічники та поети-чиновники. Хто представлятиме "За майбутнє" на Галичині
Одеська облрада: на вибори йдуть політичні ветерани і помічники олігархів