У Дніпрі біля входу до облради розмістили рекламу "Слуг народу"

Два банери на автомобільних причепах стоять просто біля будівлі

Два банери на автомобільних причепах стоять просто біля будівлі

Фото: Depo.ua

У Дніпрі біля будівель Дніпропетровської ОДА і облради встановили рекламу партії Зеленського

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.Дніпро. Зокрема, встановлені банери на автомобільних причепах з рекламою партії. Відстань між ними менше 100 метрів. Один причеп стоїть поблизу будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Інший – навпроти, прямо біля входу до громадської приймальні Дніпропетровської обласної ради. Нагадаємо, що 20 серпня в Казанку караул 17 державної пожежнорятувальної частини розклеював рекламу політичної партії "Слуга народу" перед візитом президента Володимира Зеленського в Миколаївську область..

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