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05 жовтня 2020, 19:00 4

Пожежі на Луганщині: полум’я підступило до артилерійського складу

05 жовтня 2020, 19:00 4
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Рятувальники досі гасять три осередки вогню
Рятувальники досі гасять три осередки вогню
Фото: ДСНС
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Станом на 18:00 5 жовтня у Луганській області триває ліквідація трьох осередків загоряння лісових масивів і сухої трави.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

З 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 7 осередків ліквідовано, 2 осередки локалізовано. Вживаються заходи щодо локалізації ще 1 осередка пожежі", — йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, на околиці села Смолянинове Новоайдарського району вогнем пройдено понад 1,4 тисячі га лісових насаджень.

Зусилля рятувальників зосереджені на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки і газорозподільної станції на околиці с. Олександрівка.

Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ), залучено 717 чол. і 109 од. техніки. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил і авіації не допущено поширення вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було”, - додали в ДСНС.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Нагадаємо, на Луганщині пожежники відстояли від вогню електропідстанцію та газопровід, електропідстанція поки залишається знеструмленою.

пожежа вогонь рятувальники ДСНС Луганська область
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