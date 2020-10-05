Пожежі на Луганщині: полум’я підступило до артилерійського складу

Рятувальники досі гасять три осередки вогню

Рятувальники досі гасять три осередки вогню

Фото: ДСНС

Станом на 18:00 5 жовтня у Луганській області триває ліквідація трьох осередків загоряння лісових масивів і сухої трави.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

З 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 7 осередків ліквідовано, 2 осередки локалізовано. Вживаються заходи щодо локалізації ще 1 осередка пожежі", — йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, на околиці села Смолянинове Новоайдарського району вогнем пройдено понад 1,4 тисячі га лісових насаджень.

Зусилля рятувальників зосереджені на захисті населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки і газорозподільної станції на околиці с. Олександрівка.

Працює важка інженерна техніка ЗСУ (БАТ), залучено 717 чол. і 109 од. техніки. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил і авіації не допущено поширення вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було”, - додали в ДСНС.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Нагадаємо, на Луганщині пожежники відстояли від вогню електропідстанцію та газопровід, електропідстанція поки залишається знеструмленою.