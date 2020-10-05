17:30  05 октября
Евросоюз пригрозил отменой безвиза некоторым украинским политикам и олигархам
11:12  05 октября
КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу на Донбассе
17:40  05 октября
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
UA | RU
UA | RU
05 октября 2020, 19:00 4

Пожары в Луганской области: пламя подступило к артиллерийскому складу

05 октября 2020, 19:00 4
Читайте також українською мовою
Спасатели до сих пор тушат три очага огня
Спасатели до сих пор тушат три очага огня
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 18:00 5 октября в Луганской области продолжается ликвидация трех очагов возгорания лесных массивов и сухой травы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 очагов ликвидировано, 2 очаго локализировали. Принимаются меры по локализации еще 1 очага пожара", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на окраине села Смоляниново Новоайдарского района огнем пройдено более 1,4 тысячи га лесных насаждений.

Усилия спасателей сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка.

Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ), привлечено 717 чел. и 109 ед. техники. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было", - добавили в ГСЧС.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Напомним, на Луганщине пожарные отстояли от огня электроподстанцию и газопровод, электроподстанция пока остается обесточенной.

пожар огонь спасатели ГСЧС Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
05 октября 2020, 17:40
На Луганщине пожарные отстояли от огня электроподстанцию и газопровод
05 октября 2020, 16:20
В Луганской области из-за нового поджога детонируют боеприпасы - РГА
05 октября 2020, 14:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Какая дюжина, такой и выбор, или Тринадцать кандидатов в мэры Полтавы
Политические мигранты, удобные помощники и поэты-чиновники. Кто будет представлять "За майбутне" на Галичине
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »