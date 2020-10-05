Пожары в Луганской области: пламя подступило к артиллерийскому складу

Спасатели до сих пор тушат три очага огня

Спасатели до сих пор тушат три очага огня

Фото: ГСЧС

По состоянию на 18:00 5 октября в Луганской области продолжается ликвидация трех очагов возгорания лесных массивов и сухой травы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности 7 очагов ликвидировано, 2 очаго локализировали. Принимаются меры по локализации еще 1 очага пожара", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, на окраине села Смоляниново Новоайдарского района огнем пройдено более 1,4 тысячи га лесных насаждений.

Усилия спасателей сосредоточены на защите населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи с. Боровеньки и газораспределительной станции на окраине с. Александровка.

Работает тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ), привлечено 717 чел. и 109 ед. техники. Благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было", - добавили в ГСЧС.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Напомним, на Луганщине пожарные отстояли от огня электроподстанцию и газопровод, электроподстанция пока остается обесточенной.