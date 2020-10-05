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05 жовтня 2020, 18:21

Рада НБУ оголосила догану заступникам голови, які працювали у команді Смолія

05 жовтня 2020, 18:21
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Йдеться про Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба
Йдеться про Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба
Фото: Facebook
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Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія, звільненого у липні.

Про це повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин, інформує RegioNews.

Серед іншого Богдан Данилишин написав, що на засіданні 5 жовтня орган вжив відповідні міри у зв’язку із порушеннями топ-менеджерами НБУ розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ, порушення вимог КЗпП України.

Рада вирішила:

Оголосити догану Рожковій Катерині Вікторівні, першому заступнику Голови Національного банку України та Сологубу Дмитру Романовичу, заступнику Голови Національного банку України.

Висловити недовіру першому заступнику Голови Національного банку України Рожковій Катерині Вікторівні та заступнику Голови Національного банку України Сологубу Дмитру Романовичу", - йдеться в дописі.

Рада Національного банку розглянула питання системи внутрішнього контролю НБУ, низку організаційних та кадрових...

Опубліковано Богданом Данилишиним Понеділок, 5 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ .

Смолій заявив, що його відставка - це протест і "червона лінія", маючи на увазі, що на нього здійснювали політичний тиск у вищих ешелонах державної влади.

НБУ заступник Нацбанк догана Яків Смолій
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