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05 октября 2020, 18:21

Совет НБУ объявил выговор заместителям главы, которые работали в команде Смолия

05 октября 2020, 18:21
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Речь идет о Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба
Речь идет о Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба
Фото: Facebook
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Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в июле.

Об этом сообщил в Facebook председатель Совета НБУ Богдан Данилишин, передает RegioNews.

Среди прочего Богдан Данилишин написал, что на заседании 5 октября орган принял соответствующие меры в связи с нарушениями топ-менеджерами НБУ распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КзОТ Украины.

Совет решил:

Объявить выговор Рожковой Екатерине Викторовне, первому заместителю Главы Национального банка Украины и Сологубу Дмитрию Романовичу, заместителю Главы Национального банка Украины.

Выразить недоверие первому заместителю Главы Национального банка Украины Рожковой Екатерине Викторовне и заместителю Главы Национального банка Украины Сологубу Дмитрию Романовичу", - говорится в сообщении.

Совет Национального банка рассмотрел вопрос системы внутреннего контроля НБУ, ряд организационных и кадровых...

Опубликовано Богданом Данилишиным Понеділок, 5 октября 2020 г.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ .

Смолий заявил, что его отставка - это протест и "красная линия", имея в виду, что на него осуществляли политическое давление в высших эшелонах государственной власти.

НБУ заместитель Нацбанк выговор Яков Смолий
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