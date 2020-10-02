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02 жовтня 2020, 17:07 1

Вирок Януковичу у справі про держзраду залишили без змін

02 жовтня 2020, 17:07 1
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Адвокати Януковича збираються оскаржити рішення у Верховному суді
Адвокати Януковича збираються оскаржити рішення у Верховному суді
Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив вирок Віктору Януковичу у справі про державну зраду у вигляді 13 років ув'язнення без змін.

Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк,пише RegioNews з посиланням на "Укрiнформ".

Рішенням суду апеляційні скарги залишені без задоволення. Вирок - без змін", - уточнив адвокат.

Сердюк додав, що збирається оскаржити вирок у Верховному суді.

Нагадаємо, Зеленського звинуватили в роботі за стандартами Януковича.

Віктор Янукович суд держзрада в'язниця Верховний суд
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