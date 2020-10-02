Вирок Януковичу у справі про держзраду залишили без змін
Адвокати Януковича збираються оскаржити рішення у Верховному суді
Адвокати Януковича збираються оскаржити рішення у Верховному суді
Київський апеляційний суд залишив вирок Віктору Януковичу у справі про державну зраду у вигляді 13 років ув'язнення без змін.
Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк,пише RegioNews з посиланням на "Укрiнформ".
Рішенням суду апеляційні скарги залишені без задоволення. Вирок - без змін", - уточнив адвокат.
Сердюк додав, що збирається оскаржити вирок у Верховному суді.
Нагадаємо, Зеленського звинуватили в роботі за стандартами Януковича.
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