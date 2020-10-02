Вирок Януковичу у справі про держзраду залишили без змін

Адвокати Януковича збираються оскаржити рішення у Верховному суді

Адвокати Януковича збираються оскаржити рішення у Верховному суді

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Київський апеляційний суд залишив вирок Віктору Януковичу у справі про державну зраду у вигляді 13 років ув'язнення без змін.