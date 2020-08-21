Зеленського звинуватили у роботі за стандартами Януковича

Президенту порадили виконувати свої посадові обов'язки

Президенту порадили виконувати свої посадові обов'язки

Офіс президента

Нинішня влада займається агітацією державним коштом і використовує адміністративний ресурс, що є стандартом періоду втікача Віктора Януковича.

Як повідомляє RegioNews, про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель у Facebook.

"Учора Президент В.Зеленський дуже емоційно відреагував на критику Комітету виборців України щодо використання ним та членом уряду адміністративного ресурсу та агітації за бюджетні кошти. Дослівно: "Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, який не робили… Хай "Комітет" побудує цей міст замість мене…". Хочемо нагадати В.Зеленському, що будівництво мостів не відноситься до компетенції громадських організацій. Точно так само, як не відноситься і до повноважень Президента України, чітко визначених ст. 106 Конституції України", — написав Кошель.

Голова Комітету виборців підкреслив, що "агітація за державний кошт та використання адміністративного ресурсу – це стандарти періоду Віктора Януковича".

"Саме тому представникам владної команди не варто шукати шпарини в законодавстві для того, щоб займатися прихованою агітацією, а необхідно зосередитися на виконанні своїх прямих державних обов’язків", — уклав Кошель.

Нагадаємо, Комітет виборців назвав зловживанням агітаційні поїздки Зеленського Україною.