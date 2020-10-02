Глава кіберполіції України судиться з НАЗК через перевірку способу життя

ЗМІ виявили у його родини незадекларований будинок і дорогі авто

ЗМІ виявили у його родини незадекларований будинок і дорогі авто

Фото: Нацполіція України

Про це повідомили у пресслужбі ОАСК, пише RegioNews.

Позивач просить суд визнати протиправним здійснення НАЗК моніторингу способу його життя та зобов’язати НАЗК припинити такий моніторинг. На його думку, правове регулювання порядку проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на сьогодні відсутнє", — розповіли в суді та додали, що питання про відкриття провадження в адміністративній справі вирішується.

Приводом для перевірки НАЗК стало те, що у серпні 2020 року "Слідство. Інфо" оприлюднило матеріал про начальника департаменту кіберполіції, в якому йшлося, що полковник Гринчак не задекларував житлову нерухомість у Києві вартістю щонайменше 7,5 млн грн.

Двоповерховий будинок у котеджному містечку "Італійський квартал" на Оболоні розрахований на дві родини, одна з його половин, площею 221 кв. м, оформлена на матір правоохоронця – Людмилу Гринчак, яка не мала доходів для такої купівлі у 2016 році. До 2020 року Олександр Гринчак декларував матір як члена родини, але нерухомість у котеджному містечку не вказував.

Також у декларації зазначено, що кіберполіцейський їздить на Lexus GX 460, що належить його батьку Василю Гринчаку, який теж раніше працював у МВС. Вартість авто на вторинному ринку — 1,2 млн грн.

Окрім цього, дружина Олександра Гринчака їздить на авто Lexus RX 350 вартістю 700 тисяч грн, який їй нібито подарувала її мати — Валентина Тетерина, у квартирі якої нібито живе подружжя Гринчаків. Журналісти з’ясували, що батьки подружжя не мають таких доходів, щоб придбати коштовні авто.

Нагадаємо, НАЗК викликає для пояснень трьох колишніх народних депутатів.