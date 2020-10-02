Приговор Януковичу по делу о госизмене оставлен без изменений

Адвокаты Януковича собираются обжаловать решение в Верховном суде

Адвокаты Януковича собираются обжаловать решение в Верховном суде

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Киевский апелляционный суд оставил приговор Виктору Януковичу по делу о государственной измене в виде 13 лет заключения без изменений.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк,пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Решением суда апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор - без изменений", - уточнил адвокат.

Сердюк добавил, что собирается обжаловать приговор теперь уже в Верховном суде.

Напомним, Зеленского обвинили в работе по стандартам Януковича.