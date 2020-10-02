Івано-Франківський суд відмовив "Пропозиції" у реєстрації кандидатів до облради

Партія судилася з ТВК через відмову у реєстрації списку кандидатів до обласної ради

Партія судилася з ТВК через відмову у реєстрації списку кандидатів до обласної ради

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Івано-Франківський окружний адміністративний суд підтримав обласну ТВК і відмовив партії «Пропозиція» у реєстрації списку кандидатів до обласної ради.

Про це пише RegioNews з посиланням на видання ПІК.

Суть справи полягала у тому, що Івано-Франківська ТВК відмовилась розглядати подання "Пропозиції” щодо реєстрації представників партії на участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Аргументом відмови був той факт, що представники політсили із запізненням подавали документи для реєстрації. Термін подачі визначений Виборчим кодексом і спливав 24 вересня – о 24.00. "Пропозиція” хотіла зробити це після 24 години. ТВК документи до розгляду не прийняла, адже за імперативною нормою комісія працює до 24 години 24 вересня.

Суд теж відмовив "Пропозиції” у позові в силу наведених вище аргументів, які свідчать про порушення норми Виборчого кодексу.

Нагадаємо, кандидатам в міськраду Івано-Франківська від ОПЗЖ відмовили в реєстрації.