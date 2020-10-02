Смерть працівниці посольства США у Києві: з'явилися нові подробиці

Поліція розглядає дві версії цієї події

Поліція розглядає дві версії цієї події

Фото з відкритих джерел

До України вже вилетіли федеральні агенти США, які разом із нашими правоохоронцями розслідуватимуть смерть американки, що загинула 30 вересня у столичній лікарні.

Про це передає RegioNews з посиланням на ТСН.

За інформацією видання, її чоловік - військовий пресаташе. Будівлю судмедекспертизи, куди привезли тіло жінки, охороняють поліцейські.

Наголошується, що американка, коли її знайшли, була у спортивній формі і з навушниками, тож за однією з версій - під час пробіжки вздовж колій її міг зачепити потяг. За іншою - по голові її міг вдарити високий чоловік 30-40 років. Принаймні так його описали свідки - нині його пошуки тривають.

Нагадаємо, що 30 вересня на одній з вулиць Києва знайшли без свідомості співробітницю посольства США. Згодом вона померла у лікарні.

В Офісі президента повідомили, що у жінки залишилося четверо дітей і чоловік.