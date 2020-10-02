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02 жовтня 2020, 14:15 4

Вибори під час карантину: Рада може зібратися на ще одне засідання

02 жовтня 2020, 14:15 4
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Депутати мають зібратися до 20 жовтня
Депутати мають зібратися до 20 жовтня
Фото: flickr
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Верховна Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання для ухвалення закону про особливості проведення виборів під час карантину.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу” Віталій Безгін під час круглого столу "Місцеві вибори 2020 і COVID-19”, передає RegioNews.

За його словами, проект закону №4117 не був проголосований через зміни до календарного плану Верховної Ради.

І після того, як у середу, власне, сталися зміни календарного плану, він не розглядався навіть на комітеті... Є засідання, яке відбуватиметься 20 числа і буде присвячене питанням бюджету, я думаю, що варто проводити дискусії з приводу ще одного позачергового, щоб воно відбулося раніше", - сказав Безгін.

Він висловив сподівання, що попри велику кількість хворих у Верховній Раді, все ж вдасться провести необхідне позачергове засідання.

Нагадаємо, Рада не захотіла скорочувати розгляд закону про вибори під час карантину, пропозицію підтримали лише 217 нардепів при 226 мінімально необхідних.

карантин Місцеві вибори Верховна Рада засідання голосування коронавірус
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