09:46  30 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків
09:29  30 вересня
Довибори в Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів
08:14  30 вересня
Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 12:07 4

Рада не захотіла скорочувати розгляд закону про вибори під час карантину

30 вересня 2020, 12:07 4
Читайте также на русском языке
Пропозицію підтримали лише 217 нардепів при 226 мінімально необхідних
Пропозицію підтримали лише 217 нардепів при 226 мінімально необхідних
Facebook
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада відмовилася скоротити терміни розгляду закону про особливості виборів під час карантину. При цьому парламентарі включили відповідний законопроєкт №4117 до порядку денного.

Про це передає RegioNews.

За включення проєкту до порядку денного проголосували 234 нардепи.

"Пропонується визнати законопроєкт невідкладним та скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів до дня проведення пленарного засідання 30 вересня згідно зі статтею 101 регламенту Верховної Ради", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

Однак цю пропозицію підтримали лише 217 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, 22 вересня у Раді зареєстрували законопроєкт про проведення виборів на карантині.

карантин закон Верховна Рада голосування парламент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Непристойна "Пропозиція". Яких пройдисвітів зібрав Сухомлин і до чого тут Зубко
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »