Рада не захотіла скорочувати розгляд закону про вибори під час карантину

Пропозицію підтримали лише 217 нардепів при 226 мінімально необхідних

Пропозицію підтримали лише 217 нардепів при 226 мінімально необхідних

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Верховна Рада відмовилася скоротити терміни розгляду закону про особливості виборів під час карантину. При цьому парламентарі включили відповідний законопроєкт №4117 до порядку денного.

Про це передає RegioNews.

За включення проєкту до порядку денного проголосували 234 нардепи.

"Пропонується визнати законопроєкт невідкладним та скоротити строки внесення альтернативних законопроєктів до дня проведення пленарного засідання 30 вересня згідно зі статтею 101 регламенту Верховної Ради", - зазначив глава парламенту Дмитро Разумков.

Однак цю пропозицію підтримали лише 217 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, 22 вересня у Раді зареєстрували законопроєкт про проведення виборів на карантині.