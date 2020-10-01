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01 жовтня 2020, 16:57

Нардеп-мільйонер від групи "За майбутнє" Олександр Герега ігнорує виклики до НАЗК

01 жовтня 2020, 16:57
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НАЗК має докази корупції з боку нардепа
НАЗК має докази корупції з боку нардепа
Фото: liga.net
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Член депутатської групи "За майбутнє" Олександр Герега кілька місяців ігнорує виклик до Національного агентства з протидії корупції для пояснення ситуації з використанням свого мандата в інтересах компанії "Епіцентр К", власником якої він є.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує RegioNews.

Йдеться про листи Гереги до мерів Києва, Харкова та Дніпра з пропозицією закупити у компанії "Епіцентр К" захисні засоби, які літак "Мрія" привіз з Китаю в Україну навесні 2020 року. Одним з кінцевих бенефіціарних власників "Епіцентру К" Герега і є.

В Нацагентстві відзначають, що у них є докази, які підтверджують ознаки адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, з боку народного депутата.

НАЗК запрошує Олександра Герегу прибути в будь-який зручний час протягом робочого дня 12, 13 або 15 жовтня", - додали в Нацагентстві.

Нагадаємо, 28 вересня НАПК викликало для дачі пояснень прокурорів, слідчих і представників 9 партій.

порушення НАЗК корупція нардеп За майбутнє
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