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01 октября 2020, 16:57 2

Нардеп-миллионер от группы "За майбутне" Александр Герега игнорирует вызовы в НАПК

01 октября 2020, 16:57 2
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НАПК располагает доказательствами коррупции со стороны нардепа
НАПК располагает доказательствами коррупции со стороны нардепа
Фото: liga.net
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Член депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега несколько месяцев игнорирует вызов в Национальное агентство по противодействию коррупции для объяснения ситуации с использованием своего мандата в интересах компании "Эпицентр К", собственником которой он является.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует RegioNews.

Речь идет о письмах Гереги к мэрам Киева, Харькова и Днепра с предложением закупить у компании "Эпицентр К" защитные средства, которые самолет "Мрия" привез из Китая в Украину весной 2020 года. Одним из конечных бенефициарных владельцев "Эпицентра К" Герега и является.

В Нацагентстве отмечают, что у них есть доказательства, которые подтверждают признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, со стороны народного депутата.

НАПК приглашает Александра Герегу прибыть в любое удобное время в течение рабочего дня 12, 13 или 15 октября", - добавили в Нацагентстве.

Напомним, 28 сентября НАПК вызвало для дачи объяснений прокуроров, следователей и представителей 9 партий.

нарушения НАПК коррупция нардеп За будущее
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