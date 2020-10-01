Нардеп-миллионер от группы "За майбутне" Александр Герега игнорирует вызовы в НАПК
Член депутатской группы "За майбутнє" Александр Герега несколько месяцев игнорирует вызов в Национальное агентство по противодействию коррупции для объяснения ситуации с использованием своего мандата в интересах компании "Эпицентр К", собственником которой он является.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует RegioNews.
Речь идет о письмах Гереги к мэрам Киева, Харькова и Днепра с предложением закупить у компании "Эпицентр К" защитные средства, которые самолет "Мрия" привез из Китая в Украину весной 2020 года. Одним из конечных бенефициарных владельцев "Эпицентра К" Герега и является.
В Нацагентстве отмечают, что у них есть доказательства, которые подтверждают признаки административных правонарушений, связанных с коррупцией, со стороны народного депутата.
НАПК приглашает Александра Герегу прибыть в любое удобное время в течение рабочего дня 12, 13 или 15 октября", - добавили в Нацагентстве.
Напомним, 28 сентября НАПК вызвало для дачи объяснений прокуроров, следователей и представителей 9 партий.