Українські політики витратили понад $2,5 млн на рекламу в сецмережах

Цю суму вони заплатили ще до завершення реєстрації в ЦВК

Цю суму вони заплатили ще до завершення реєстрації в ЦВК

Фото: flickr

Українські політики до завершення реєстрації кандидатами на місцевих виборах у ЦВК витратили на політичну рекламу у соціальних мережах понад 2,5 млн доларів.

Про це йдеться в дослідженні громадського руху "Чесно", передає RegioNews.

Від 1 до 25 вересня на політичну рекламу у Facebook було витрачено понад 1 мільйон доларів (більш ніж 28 мільйонів гривень). Загалом же витрати на політичну та соціальну рекламу в українському сегменті соцмережі 2020 року перевищили 2,56 мільйона доларів”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за 25 днів вересня витрати на соцмережі зросли у понад 2 рази порівняно із серпнем.

Цього місяця на рекламу найбільше витрачали партійні сторінки та особисті сторінки політиків – на них припадає близько 75% усіх витрат у вересні”, - повідомляють активісти.

Найбільше на рекламу у Facebook у вересні витратила партія "За майбутнє" та її представники – понад 203 тисячі доларів.

Партія "Слуга народу" за рекламу в соцмережах заплатила 137 тисяч доларів. В основному партія платила за рекламу кандидата у мери Києва Ірини Верещук та Кривого Рогу Дмитра Шевчика.

64 тисячі доларів витратила партія "Наш край". "Європейська солідарність" віддала за рекламу в соцмережах 46 тисяч доларів, ОПЗЖ - 39 тисяч доларів, "Перемога Пальчевського" заплатила 38 тисяч доларів, "Пропозиція" - 35 тисяч і "Батьківщина" - 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, "Слуга народу” витратила понад 16 млн на борди у Києві.