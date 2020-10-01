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01 октября 2020, 16:32 7

Украинские политики потратили более $2,5 млн на рекламу в соцсетях

01 октября 2020, 16:32 7
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Эту сумму они заплатили еще до завершения регистрации в ЦИК
Эту сумму они заплатили еще до завершения регистрации в ЦИК
Фото: flickr
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Украинские политики до завершения регистрации кандидатами на местных выборах в ЦИК потратили на политическую рекламу в социальных сетях более 2,5 млн долларов.

Об этом говорится в исследовании общественного движения "Честно", передает RegioNews.

От 1 до 25 сентября на политическую рекламу в Facebook было потрачено более 1 миллиона долларов (более 28 миллионов гривен). В целом же расходы на политическую и социальную рекламу в украинском сегменте соцсети 2020 года превысили 2,56 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

В частности, за 25 дней сентября расходы на соцсети выросли более чем в 2 раза по сравнению с августом.

В этом месяце на рекламу больше всего тратили партийные страницы и личные страницы политиков - на них приходится около 75% всех расходов в сентябре", - сообщают активисты.

Больше всего на рекламу в Facebook в сентябре потратила партия "За будущее" и ее представители - более 203 тысяч долларов.

Партия "Слуга народа" за рекламу в соцсетях заплатила 137 тысяч долларов. В основном партия платила за рекламу кандидата в мэры Киева Ирины Верещук и Кривого Рога Дмитрия Шевчика.

64 тысячи долларов потратила партия "Наш край". "Европейская солидарность" отдала за рекламу в соцсетях 46 тысяч долларов, ОПЗЖ - 39 тысяч, "Победа Пальчевского" заплатила 38 тысяч долларов, "Пропозиція" - 35 тысяч и "Батькивщина" - 25 тысяч долларов.

Напомним, "Слуга народа" потратила более чем 16 млн на борды в Киеве.

Местные выборы агитация партии соцсети деньги
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