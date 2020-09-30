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30 вересня 2020, 18:32 1

В ОАСК оскаржують реєстрацію Берези на виборах київського мера

30 вересня 2020, 18:32 1
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Суд просять визнати протиправною постанову щодо реєстрації Борислава Берези
Суд просять визнати протиправною постанову щодо реєстрації Борислава Берези
Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов щодо оскарження реєстрації Борислава Берези кандидатом на посаду Київського міського голови.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

"Суд просять визнати протиправною постанову щодо реєстрації Борислава Берези кандидатом на посаду Київського міського голови. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправною та скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії, датовану 28 вересня 2020 року, згідно з якою Борислава Березу зареєстровано кандидатом на посаду Київського міського голови.

На думку позивача, при відповідній реєстрації було порушено низку вимог Виборчого кодексу України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Береза балотується в мери Києва і веде свою партію у Київраду.

28 вересня Береза повідомив, що захворів на коронавірус.

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