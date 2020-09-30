В ОАСК оскаржують реєстрацію Берези на виборах київського мера

Суд просять визнати протиправною постанову щодо реєстрації Борислава Берези

Суд просять визнати протиправною постанову щодо реєстрації Борислава Берези

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Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

"Суд просять визнати протиправною постанову щодо реєстрації Борислава Берези кандидатом на посаду Київського міського голови. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправною та скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії, датовану 28 вересня 2020 року, згідно з якою Борислава Березу зареєстровано кандидатом на посаду Київського міського голови.

На думку позивача, при відповідній реєстрації було порушено низку вимог Виборчого кодексу України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Береза балотується в мери Києва і веде свою партію у Київраду.

28 вересня Береза повідомив, що захворів на коронавірус.