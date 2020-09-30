ОАСК не задовольнив позов "Демократичної сокири" щодо нереєстрації на виборах до Київради

Юристи партії вже готують апеляційну скаргу на рішення суду

Юристи партії вже готують апеляційну скаргу на рішення суду

Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позов партії "Демократична сокира", поданий через відмову Київської міської територіальної виборчої комісії в реєстрації кандидатів у депутати Київради за списками цієї політсили, оскільки суд встановив порушення порядку внесення грошової застави.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ОАСК.

"Під час розгляду справи ОАСК встановив, що документ про внесення грошової застави, передбачений ст. 222 Виборчого кодексу України як обов'язковий, був поданий не тим суб'єктом, що визначений абз. 4 ч. 2. ст. 225 Виборчого кодексу України, а тому висновок територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів є обґрунтованим", - зазначили у суді.

В ОАСК наголосили, що відхилення від законодавчо встановлених правил внесення грошової застави та віддання переваги одному суб'єкту виборчого процесу серед іншого свідчитиме про порушення принципу рівності, передбаченого ст. 12 Виборчого кодексу. При цьому чинне законодавство не встановило жодних обмежень щодо повторного подання документів, оформлених належним чином.

Отже, суд відмовив партії "Демократична сокира" в задоволенні позову.

Своєю чергою юристи партії здивовані тим, що суд "оскаржив власне правомочність партій", а також не взяв до відома аргумент, що за кілька днів до і кілька днів після ТВК зареєструвала інші партії та кандидатів з аналогічним пакетом документів, як у "Демократичної сокири".

"Наразі юристи готують апеляційну скаргу на рішення суду і йтимуть до кінця", - йдеться в прес-релізі "Демократичної сокири".

Нагадаємо, у Козятині чинному меру відмовили у реєстрації кандидатом на цю ж посаду.