14:53  30 сентября
"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
15:13  30 сентября
Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана
12:48  30 сентября
Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2020, 15:13 2

Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана

30 сентября 2020, 15:13 2
Читайте також українською мовою
Украина озвучила свою официальную позицию относительно военного конфликта Азербайджана и Армении
Украина озвучила свою официальную позицию относительно военного конфликта Азербайджана и Армении
Фото: Lb.ua
Читайте також
українською мовою

Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поскольку поддержка территориальной целостности государств является приоритетом внешней политики Украины.

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет RegioNews.

Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine

Вживую с МИД. Онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Среда, 30 сентября 2020 г.

В частности, в своем выступлении министр отметил, что обострение в Нагорном Карабахе красноречиво свидетельствует о том, что "замороженные конфликты” на самом деле не заморожены и могут взорваться в любой момент. Это очаги нестабильности в Европе, и международное сообщество должно последовательно прилагать усилия для их урегулирования.

Одним из краеугольных камней внешней политики Украины является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан последовательно поддерживает территориальную целостность нашего государства в международно признанных границах", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр также рассказал, что посольства в Армении и Азербайджане получили поручение оказывать максимальное содействие гражданам Украины в этих странах: горячие линии работают круглосуточно, посольства должны установить связь с гражданами, которые находятся в районах, приближенных к боевым действиям.

На онлайн-брифинге 30 сентября министр иностранных дел Dmytro Kuleba заявил следующее: ОБОСТРЕНИЕ В НАГОРНОМ...

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Среда, 30 сентября 2020 г.

Напомним, в воскресенье, 27 августа Азербайджан и Армения опять развязали войну чиз-за Нагорного Карабаха.

В тот же день МИД Украины отреагировало на эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном и призвало стороны конфликта к диалогу.

Азербайджан Украина война заявление МИД Армения Дмитрий Кулеба
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
30 сентября 2020, 14:53
Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ
30 сентября 2020, 12:48
Рада вернула украинцам "Пакет малыша" в натуральном виде
30 сентября 2020, 11:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Непристойная "Пропозиция". Каких проходимцев собрал Сухомлин и к чему здесь Зубко
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »