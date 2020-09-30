Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана

Украина озвучила свою официальную позицию относительно военного конфликта Азербайджана и Армении

Украина озвучила свою официальную позицию относительно военного конфликта Азербайджана и Армении

Фото: Lb.ua

Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет RegioNews.

В частности, в своем выступлении министр отметил, что обострение в Нагорном Карабахе красноречиво свидетельствует о том, что "замороженные конфликты” на самом деле не заморожены и могут взорваться в любой момент. Это очаги нестабильности в Европе, и международное сообщество должно последовательно прилагать усилия для их урегулирования.

Одним из краеугольных камней внешней политики Украины является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан последовательно поддерживает территориальную целостность нашего государства в международно признанных границах", - заявил Дмитрий Кулеба.

Министр также рассказал, что посольства в Армении и Азербайджане получили поручение оказывать максимальное содействие гражданам Украины в этих странах: горячие линии работают круглосуточно, посольства должны установить связь с гражданами, которые находятся в районах, приближенных к боевым действиям.

Напомним, в воскресенье, 27 августа Азербайджан и Армения опять развязали войну чиз-за Нагорного Карабаха.

В тот же день МИД Украины отреагировало на эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном и призвало стороны конфликта к диалогу.