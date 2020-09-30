Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана
Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поскольку поддержка территориальной целостности государств является приоритетом внешней политики Украины.
Об этом на онлайн-брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет RegioNews.
Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine
Вживую с МИД. Онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Среда, 30 сентября 2020 г.
В частности, в своем выступлении министр отметил, что обострение в Нагорном Карабахе красноречиво свидетельствует о том, что "замороженные конфликты” на самом деле не заморожены и могут взорваться в любой момент. Это очаги нестабильности в Европе, и международное сообщество должно последовательно прилагать усилия для их урегулирования.
Одним из краеугольных камней внешней политики Украины является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан последовательно поддерживает территориальную целостность нашего государства в международно признанных границах", - заявил Дмитрий Кулеба.
Министр также рассказал, что посольства в Армении и Азербайджане получили поручение оказывать максимальное содействие гражданам Украины в этих странах: горячие линии работают круглосуточно, посольства должны установить связь с гражданами, которые находятся в районах, приближенных к боевым действиям.
На онлайн-брифинге 30 сентября министр иностранных дел Dmytro Kuleba заявил следующее: ОБОСТРЕНИЕ В НАГОРНОМ...Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Среда, 30 сентября 2020 г.
Напомним, в воскресенье, 27 августа Азербайджан и Армения опять развязали войну чиз-за Нагорного Карабаха.
В тот же день МИД Украины отреагировало на эскалацию конфликта между Арменией и Азербайджаном и призвало стороны конфликта к диалогу.