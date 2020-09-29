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29 вересня 2020, 21:02 4

Арсен Аваков назвав Фокіна махровим ідіотом

29 вересня 2020, 21:02 4
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Міністр внутрішніх справ вважає, що Фокіна треба негайно гнати з ТКГ
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Глава українського МВС Арсен Аваков висловив свою думку про заяви заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, про те, що на Донбасі немає війни.

Про це Арсен Аваков написав на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

На думку Авакова, слова Фокіна – це слова Путіна, а не представника України.

Фокін, на війні, якої, як ви кажете, немає - загинули тисячі наших Солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від руських градів під Савур-Могилою й Іловайськом!?.. Мерзотник", - написав міністр.

Аваков констатував, що заяви Фокіна за останні тижні завдають колосальної шкоди країні і приносять біль і гнів у серця українців. Тому, вважає міністр, Фокіна потрібно виключити зі складу ТКГ.

Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, як мінімум, знову на пенсію", - резюмував Він.

Фокін, на війні, якої, як ви кажете, немає - загинули тисячі наших Солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих...

Опубліковано Arsen Avakov Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні парламентського комітету Фокін повторив свої тези і звинуватив Порошенка у затягуванні війни. Також він заявив, що не бачив на Донбасі ніяких ознак війни з Росією.

Донбас війна ТКГ Арсен Аваков Вітольд Фокін
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