У ТКГ відреагували на слова Фокіна з "неприємним здивуванням"

В делегації очікують, що заяви Фокіна отримають належну оцінку

В делегації очікують, що заяви Фокіна отримають належну оцінку

Фото: з відкритих джерел

Українська делегація у Тристоронній контактної групи (ТКГ) відреагувала на заяви першого заступника голови делегації Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі і Криму, зроблені у Верховній Раді.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву представників української делегації в ТКГ, підписаній Леонідом Кравчуком, Олексієм Резніковим, Олександом Мережко.

Заяви Фокіна сприйняли з "неприємним здивуванням". Так, учасники делегації відзначають, що Фокін має право на власну позицію, "якою б дивною вона не здавалася".

Але ми разом як делегація України у переговорах у ТКГ повинні дотримуватись виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участь у переговорах. Тим більше, що у питаннях про тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватись офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю співпадає з правдою про війну", - йдеться в документі.

Також зазначається, що війну на територію України "принесла Росія та її громадяни".

"Саме тому, наприклад, переговори за нашою участю відбуваються у тристоронньому форматі - Україна, ОБСЄ як посередник та Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території", - зазначають учасники делегації.

У той же час відзначається, що під час роботи в ТКГ Фокін не озвучив "ніяких сумнівних заяв".

"Жодного разу у нашій роботі як української делегації у Тристоронній контактній групі ми не чули сумнівних заяв від пана Фокіна й не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок. Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, який висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, який представляє державу. Тим більше, розмова відбувалась у Верховній Раді України. Очікуємо, що заяви пана Фокіна отримають належну оцінку", - додали члени української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, на засіданні парламентського комітету Фокін повторив свої тези і звинуватив Порошенка у затягуванні війни. Також він заявив, що не бачив на Донбасі ніяких ознак війни з Росією.

Аваков висловив свою думку про заяви заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, про те, що на Донбасі немає війни.