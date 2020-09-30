09:46  30 вересня
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків
09:29  30 вересня
Довибори в Раду: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів
08:14  30 вересня
Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2020, 09:02 7

У ТКГ відреагували на слова Фокіна з "неприємним здивуванням"

30 вересня 2020, 09:02 7
Читайте также на русском языке
В делегації очікують, що заяви Фокіна отримають належну оцінку
В делегації очікують, що заяви Фокіна отримають належну оцінку
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українська делегація у Тристоронній контактної групи (ТКГ) відреагувала на заяви першого заступника голови делегації Вітольда Фокіна щодо війни на Донбасі і Криму, зроблені у Верховній Раді.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву представників української делегації в ТКГ, підписаній Леонідом Кравчуком, Олексієм Резніковим, Олександом Мережко.

Заяви Фокіна сприйняли з "неприємним здивуванням". Так, учасники делегації відзначають, що Фокін має право на власну позицію, "якою б дивною вона не здавалася".

Але ми разом як делегація України у переговорах у ТКГ повинні дотримуватись виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участь у переговорах. Тим більше, що у питаннях про тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватись офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю співпадає з правдою про війну", - йдеться в документі.

Також зазначається, що війну на територію України "принесла Росія та її громадяни".

"Саме тому, наприклад, переговори за нашою участю відбуваються у тристоронньому форматі - Україна, ОБСЄ як посередник та Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території", - зазначають учасники делегації.

У той же час відзначається, що під час роботи в ТКГ Фокін не озвучив "ніяких сумнівних заяв".

"Жодного разу у нашій роботі як української делегації у Тристоронній контактній групі ми не чули сумнівних заяв від пана Фокіна й не бачили жодних неприємних дипломатичних несподіванок. Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть не просто як громадянина, який висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, який представляє державу. Тим більше, розмова відбувалась у Верховній Раді України. Очікуємо, що заяви пана Фокіна отримають належну оцінку", - додали члени української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, на засіданні парламентського комітету Фокін повторив свої тези і звинуватив Порошенка у затягуванні війни. Також він заявив, що не бачив на Донбасі ніяких ознак війни з Росією.

Аваков висловив свою думку про заяви заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна, про те, що на Донбасі немає війни.

Донбас РФ війна політика ТКГ Вітольд Фокін
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Непристойна "Пропозиція". Яких пройдисвітів зібрав Сухомлин і до чого тут Зубко
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »