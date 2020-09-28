Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців

Заборона де-факто втратила чинність

Заборона де-факто втратила чинність

Фото: flickr

З понеділка, 28 вересня іноземним громадянам дозволено в'їзд в Україну, оскільки норма в постанові Кабінету Міністрів України №641 припинила свою дію.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає RegioNews.

Фактично, цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям в нашу країну припинила свою дію. Відтепер іноземцям в'їзд у нашу країну не заборонений", - сказав Демченко.

Також за словами речника Держприкордонслужби, окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції чи страхового поліса під час в'їзду в Україну на цей момент немає.

Ця норма припинила свою дію, тому якихось окремих моментів, які б визначив уряд щодо іноземців під час в'їзду в Україну на період карантину, на цей момент немає", - пояснив він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до 28 вересня, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд дозволено.