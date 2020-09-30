Правительство не планирует ограничивать въезд в Украину иностранцам

Предыдущий запрет в Кабмине называют форс-мажорным

Предыдущий запрет в Кабмине называют форс-мажорным

Фото: flickr

Кабинет министров не намерен снова вводить ограничения на въезд иностранных граждан в Украину.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

Я лично выступаю за то, чтобы даже в условиях пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы с соблюдением базовых правил. И именно такую ​​позицию пока реализует правительство. В планах правительства по состоянию на сейчас нет намерения вводить очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что решение правительства ввести запрет на въезд иностранцев до 28 сентября было форс-мажорным.

Это было форс-мажорное решение, которое мы были вынуждены принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии", - сообщил министр.

Напомним, Кабмин подготовил новые требования въезда в Украину для иностранцев, въезд иностранным гражданам будет разрешен при наличии страхового полиса.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.

Также сообщалось, что Украина отменила запрет на въезд для иностранцев и запрет де-факто потерял силу.