09:46  30 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 4 тысяч новых случаев
09:29  30 сентября
Довыборы в Раду: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
08:14  30 сентября
Ситуация на Донбассе: обстрелов и провокаций не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2020, 11:30 7

Правительство не планирует ограничивать въезд в Украину иностранцам

30 сентября 2020, 11:30 7
Читайте також українською мовою
Предыдущий запрет в Кабмине называют форс-мажорным
Предыдущий запрет в Кабмине называют форс-мажорным
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров не намерен снова вводить ограничения на въезд иностранных граждан в Украину.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает RegioNews.

Я лично выступаю за то, чтобы даже в условиях пандемии возможность для путешествий сохранялась, чтобы в Украину могли въезжать иностранцы с соблюдением базовых правил. И именно такую ​​позицию пока реализует правительство. В планах правительства по состоянию на сейчас нет намерения вводить очередное ограничение на въезд иностранцев в Украину", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что решение правительства ввести запрет на въезд иностранцев до 28 сентября было форс-мажорным.

Это было форс-мажорное решение, которое мы были вынуждены принять для защиты здоровья граждан и сдерживания распространения пандемии", - сообщил министр.

Напомним, Кабмин подготовил новые требования въезда в Украину для иностранцев, въезд иностранным гражданам будет разрешен при наличии страхового полиса.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.

Также сообщалось, что Украина отменила запрет на въезд для иностранцев и запрет де-факто потерял силу.

Кабмин Украина карантин иностранцы запрет на въезд
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Полиция открыла еще семь уголовных дел из-за нарушений на местных выборах: где больше всего
30 сентября 2020, 10:01
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 4 тысяч новых случаев
30 сентября 2020, 09:46
Украине прогнозируют рост инфляции
29 сентября 2020, 16:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Непристойная "Пропозиция". Каких проходимцев собрал Сухомлин и к чему здесь Зубко
Подстраховочный вариант. Зачем из потенциального преемника Кернеса сняли обвинения в госизмене
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »