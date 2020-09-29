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29 вересня 2020, 16:59 2

Україні прогнозують зростання інфляції

29 вересня 2020, 16:59 2
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Очікується, що це буде на початку 2021 року
Очікується, що це буде на початку 2021 року
Фото з відкритих джерел
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання інфляції на початку наступного року внаслідок поступового насичення економіки грошима для її пожвавлення.

Про це йдеться у серпневому інфляційному огляді Мінекономіки, передає RegioNews.

Згідно з повідомленням, наразі, попри певне пом'якшення, з точки зору попередження інфляційних ризиків, політики Національного банку України, цінова динаміка знаходиться в прогнозованому тренді (5,9% на кінець року) і відповідає загальній тенденції позитивного розвитку економіки.

"Надалі варто очікувати, що процес поступового насичення економіки грошима з метою її пожвавлення, очевидно, сформує більш вагомий тиск на цінову динаміку в результаті накопичувального ефекту, який, швидше за все, суттєво проявиться лише на початку наступного року", - йдеться в огляді.

В огляді також зазначається, що за підсумком серпня дефляція становила 0,2%. Проте в річному розрахунку зростання цін дещо прискорилося до 2,5%, що, переважно, стало наслідком серпневого підвищення вартості комунальних послуг.

Водночас зростання цін із початку року становило 1,2% та було "рекордно низьким для реалій останніх років".

Нагадаємо, раніше у НБУ пояснили, як відбувається регулювання інфляції.

Україна гроші бюджетні кошти економіка Міністерство
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