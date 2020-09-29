Раді рекомендують звернутися до Зеленського щодо роботи Фокіна у ТКГ

Це рішення підтримали 10 членів комітету із 16 присутніх

Це рішення підтримали 10 членів комітету із 16 присутніх

Фото: EA daily

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заслухав першого заступника голови делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна й рекомендував Раді звернутися до президента Володимира Зеленського.

Про це передає RegioNews.

"Ініціювати ухвалення Верховною Радою постанови про звернення до президента України, голови РНБО Володимира Олександровича Зеленського щодо недопущення зради національних інтересів України в ході здійснення політико-дипломатичних заходів для припинення триваючої збройної агресії Росії проти України", - вказано у рішенні комітету.

Його підтримали 10 членів комітету із 16 присутніх. При цьому для кворуму необхідно було 8 голосів.

Нагадаємо, сьогодні Фокін під час засідання Комітету Ради заявив, що поки не бачив підтверджень того, що Росія веде війну проти України. Також він сказав, що колишній президент України Петро Порошенко у питанні війни більше дбав про власні інтереси, а не державні.

Раніше Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він сказав, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.

В Офісі президента України відреагували на заяви Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.