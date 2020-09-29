Андрій Мартинов: Гах йде не в політику, а на посаду найнятого громадою Борщагівської ОТГ менеджера

Роман Гах відстоюватиме інтереси громади

Роман Гах відстоюватиме інтереси громади

Фото: з відкритих джерел

Девелопер Андрій Мартинов підтримав кандидатуру Романа Гаха, якого партія "Слуга народу" висунула кандидатом на посаду голови Борщагівської ОТГ, оскільки вважає, той відстоюватиме інтереси громади та не займатиметься політичними іграми.

Про це він розповів у інтерв'ю порталу KV , передає RegioNews.

"Мій друг і партнер Роман Гах отримав пропозицію висунутися в голови ОТГ від партії "Слуга народу". З Романом Володимировичем ми працюємо вже більше 10 років, природно, він вирішив дізнатися мою думку з цього приводу, і я, недовго думаючи, сказав йому, що на його місці я б балотувався. А я зі свого боку допоможу, чим зможу", - розповів Мартинов.

Він також додав, що Роман Гах є його другом і вони знайомі уже 12 років.

"І він уже змінив Борщагівку на краще. Ми разом з ним пройшли 12 років, починаючи з самого початку будівництва ЖК від Мартинова на Софіївській Борщагівці… Я зрозумів, що йому можна довірити господарство, якому ти віддав частину серця, з любов'ю все зробив. Він став відповідати і за фінанси, і за зміст побудованих ЖК - вся ця краса: фонтани, газони, дитячі майданчики та інші зручності, це і його робота. Адже він відповідає за роботу трьох Житлосервісів", - зазначив Мартинов.

Він наголосив, що Роман Гах - це професійний господарник нової формації, без радянських стереотипів.

Мартинов зазначив, що як виборець готовий довірити Гаху управління Борщагівською громадою, і іншим рекомендує.

Роман дуже добре вміє організувати навколо себе команду фахівців, він вміє керувати людьми, він вміє ставити перед ними завдання, він вимогливо перевіряє, щоб вони були виконані", - додав Мартинов.

Девелопер також відзначив позитивну, на його думку, рису характеру Романа Гаха – не проявляти гнучкість у принципових питаннях.

"Він ні під кого не буде прогинатися в політиці. Зрозуміло, що гарантувати тільки сам Бог може, але я можу сказати твердо на 99,9%, що Гах не прогнеться ні перед якими людьми, перед жодними авантюристами, які будуть схиляти його на якийсь сумнівний компроміс. Взагалі, гнучкість саме в українській політиці - це її бич. Принциповість не в честі в українських політиків.

Але, я, до речі, не вважаю, що Гах йде саме в політику. Він йде зайняти місце найнятого громадою менеджера-господарника і навести порядок. А не грати в якісь політичні ігри з партіями, політиканами, базікати про зовнішньополітичні орієнтири і цивілізаційний вибір та інше. Я знаю чітко, що ця людина буде відстоювати інтереси громади. Він не буде грати в політику", - наголосив Мартинов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роман Гах – депутат Софіївсько-Борщагівської сільської ради балотуватиметься на посаду голови Борщагівської ОТГ від партії "Слуга народу".

Нагадаємо також, що Роман Гах, започаткував проект "Карта змін Борщагівської ОТГ" , який дозволить окреслити низку основних проблем громади, які потребують першочергового вирішення.