Андрей Мартынов: Гах идет не в политику, а на должность нанятого громадой Борщаговской ОТГ менеджера

Роман Гах будет отстаивать интересы общины

Роман Гах будет отстаивать интересы общины

Фото: из открытых источников

Девелопер Андрей Мартынов поддержал кандидатуру Романа Гаха, которого партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на должность главы Борщаговской ОТГ, поскольку считает, что тот не станет заниматься политическими играми и будет отстаивать интересы общины.

Об этом он рассказал в интервью порталу KV , передает RegioNews.

"Мой друг и партнер Роман Гах получил предложение выдвинуться в головы ОТГ от партии "Слуга народа". С Романом Владимировичем мы работаем уже более 10 лет, естественно, он решил узнать мое мнение по этому поводу, и я, недолго думая, сказал ему, что на его месте я бы баллотировался. А я со своей стороны помогу, чем смогу", - рассказал Мартынов.

Он также добавил, что Роман Гах является его другом и они знакомы уже 12 лет.

"И он уже изменил Борщаговку к лучшему. Мы вместе с ним прошли 12 лет, начиная с самого начала строительства ЖК от Мартынова на Софиевской Борщаговке ... Я понял, что ему можно доверить хозяйство, которому отдал часть сердца, с любовью все сделал. Он стал отвечать и за финансы, и за содержание построенных ЖК - вся эта красота: фонтаны, газоны, детские площадки и другие удобства, это и его работа. Ведь он отвечает за работу трех Жилсервисов", - отметил Мартынов.

Он также подчеркнул, что Роман Гах - это профессиональный хозяйственник новой формации, без советских стереотипов.

Мартынов отметил, что как избиратель готов доверить Гаху управление Борщаговской общиной, и другим рекомендует.

Роман очень хорошо умеет организовать вокруг себя команду специалистов, он умеет управлять людьми, он умеет ставить перед ними задачи, он требовательно проверяет, чтобы они были выполнены", - сказал Мартынов.

Девелопер также отметил положительную, по его мнению, черту характера Романа Гаха - не проявлять гибкость в принципиальных вопросах.

"Он ни под кого не будет прогибаться в политике. Понятно, что гарантировать только сам Бог может, но я могу сказать твердо на 99,9%, что Гах не прогнется ни перед какими людьми, ни перед какими авантюристами, которые будут склонять его на какой-либо сомнительный компромисс. Вообще, гибкость именно в украинской политике - это ее бич. Принципиальность не в чести у украинских политиков.

Но, я, кстати, не считаю, что Гах идет именно в политику. Он идет занять место нанятого общиной менеджера-хозяйственника и навести порядок. А не играть в какие-то политические игры с партиями, политиканами, болтать о внешнеполитических ориентирах и цивилизационный выбор и прочее. Я знаю четко, что этот человек будет отстаивать интересы общины. Он не будет играть в политику", - подчеркнул Мартынов, добавив, что Гах будет держаться в стороне от политических игрищ, насколько это возможно.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".

Напомним также, что Роман Гах, начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ" , который позволит очертить ряд основных проблем общества, которые требуют первоочередного решения.