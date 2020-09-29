Андрей Мартынов: Гах идет не в политику, а на должность нанятого громадой Борщаговской ОТГ менеджера
Девелопер Андрей Мартынов поддержал кандидатуру Романа Гаха, которого партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом на должность главы Борщаговской ОТГ, поскольку считает, что тот не станет заниматься политическими играми и будет отстаивать интересы общины.
Об этом он рассказал в интервью порталу KV, передает RegioNews.
"Мой друг и партнер Роман Гах получил предложение выдвинуться в головы ОТГ от партии "Слуга народа". С Романом Владимировичем мы работаем уже более 10 лет, естественно, он решил узнать мое мнение по этому поводу, и я, недолго думая, сказал ему, что на его месте я бы баллотировался. А я со своей стороны помогу, чем смогу", - рассказал Мартынов.
Он также добавил, что Роман Гах является его другом и они знакомы уже 12 лет.
"И он уже изменил Борщаговку к лучшему. Мы вместе с ним прошли 12 лет, начиная с самого начала строительства ЖК от Мартынова на Софиевской Борщаговке ... Я понял, что ему можно доверить хозяйство, которому отдал часть сердца, с любовью все сделал. Он стал отвечать и за финансы, и за содержание построенных ЖК - вся эта красота: фонтаны, газоны, детские площадки и другие удобства, это и его работа. Ведь он отвечает за работу трех Жилсервисов", - отметил Мартынов.
Он также подчеркнул, что Роман Гах - это профессиональный хозяйственник новой формации, без советских стереотипов.
Мартынов отметил, что как избиратель готов доверить Гаху управление Борщаговской общиной, и другим рекомендует.
Роман очень хорошо умеет организовать вокруг себя команду специалистов, он умеет управлять людьми, он умеет ставить перед ними задачи, он требовательно проверяет, чтобы они были выполнены", - сказал Мартынов.
Девелопер также отметил положительную, по его мнению, черту характера Романа Гаха - не проявлять гибкость в принципиальных вопросах.
"Он ни под кого не будет прогибаться в политике. Понятно, что гарантировать только сам Бог может, но я могу сказать твердо на 99,9%, что Гах не прогнется ни перед какими людьми, ни перед какими авантюристами, которые будут склонять его на какой-либо сомнительный компромисс. Вообще, гибкость именно в украинской политике - это ее бич. Принципиальность не в чести у украинских политиков.
Но, я, кстати, не считаю, что Гах идет именно в политику. Он идет занять место нанятого общиной менеджера-хозяйственника и навести порядок. А не играть в какие-то политические игры с партиями, политиканами, болтать о внешнеполитических ориентирах и цивилизационный выбор и прочее. Я знаю четко, что этот человек будет отстаивать интересы общины. Он не будет играть в политику", - подчеркнул Мартынов, добавив, что Гах будет держаться в стороне от политических игрищ, насколько это возможно.
Напомним, ранее стало известно, что Роман Гах – депутат Софиевско-Борщаговского сельского совета будет баллотироваться на должность председателя Борщаговской ОТГ от партии "Слуга народа".
Напомним также, что Роман Гах, начал проект "Карта изменений Борщаговской ОТГ", который позволит очертить ряд основных проблем общества, которые требуют первоочередного решения.
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