Рада може криміналізувати незаконне проникнення в зону ЧАЕС

Кабінет міністрів розробив відповідний законопроект

Кабінет міністрів розробив відповідний законопроект

Фото: flickr

У Верховній раді з’явився проект закону №4156, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за незаконне проникнення у зону відчуження.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради, передає RegioNews.

Згідно із документом, за проникнення у зону відчуження та відселення, самовільне поселення у цих зонах, знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон будуть карати штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Розмір штрафу складе від 17 тисяч до 42 500 гривень.

Також проект закону встановлює штрафи за вивезення із зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби та рослин або будь-яких інших об'єктів.

Штрафи за такі правопорушення також будуть від 17 тисяч до 42 500 гривень.

Нагадаємо, Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям, планується, що посадові оклади всіх категорій держслужбовців зростуть з 1 січня 2021 року.