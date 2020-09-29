15:18  29 вересня
Фокін прибув на засідання комітету Верховної Ради
09:06  29 вересня
Мер Умані подав заяву до поліції щодо реєстрації двійників на місцевих виборах
13:32  29 вересня
"Слуга народу" хоче провести виїзне засідання на Донбасі - Арахамія
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2020, 13:20 6

Рада може криміналізувати незаконне проникнення в зону ЧАЕС

29 вересня 2020, 13:20 6
Читайте также на русском языке
Кабінет міністрів розробив відповідний законопроект
Кабінет міністрів розробив відповідний законопроект
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Верховній раді з’явився проект закону №4156, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за незаконне проникнення у зону відчуження.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради, передає RegioNews.

Згідно із документом, за проникнення у зону відчуження та відселення, самовільне поселення у цих зонах, знищення, пошкодження чи перенесення знаків радіаційного забруднення або огорожі зазначених зон будуть карати штрафами або обмеженням волі на строк від одного до трьох років.

Розмір штрафу складе від 17 тисяч до 42 500 гривень.

Також проект закону встановлює штрафи за вивезення із зони відчуження продуктів рослинного і тваринного походження, промислової або іншої продукції, тварин, риби та рослин або будь-яких інших об'єктів.

Штрафи за такі правопорушення також будуть від 17 тисяч до 42 500 гривень.

Нагадаємо, Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям, планується, що посадові оклади всіх категорій держслужбовців зростуть з 1 січня 2021 року.

ЧАЕС Кабмін закон Кримінальна відповідальність штраф Верховна Рада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У "Слузі народу” розкритикували ідею своїх колег про дистанційне голосування Ради
29 вересня 2020, 13:06
Вимоги МВФ: в Україні не встигають ліквідувати фіскальну службу
29 вересня 2020, 12:59
Кабмін підготував нові вимоги в'їзду в Україну для іноземців
29 вересня 2020, 11:37
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Львівщині
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського в Києві
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віктор Таран
Ігор Попов
Всі блоги »