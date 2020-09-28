Кабмін планує підняти зарплати держслужбовцям

Планується, що посадові оклади всіх категорій держслужбовців зростуть з 1 січня 2021 року

Планується, що посадові оклади всіх категорій держслужбовців зростуть з 1 січня 2021 року

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови КМУ від 18 січня 2017 року №15 про оплату праці працівників державних органів. Проект акта направлено на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок, інформує RegioNews.

Зокрема, пропонується підвищити з 37,8 тисяч грн до 39,5 тисяч грн посадовий оклад керівника наступних структур: Апарат Верховної ради, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента, апарати (секретаріати) Ради національної безпеки і оборони, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генерального прокурора, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

У той же час посадові оклади на посадах державної служби підкатегорії ВЗ в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, складуть два розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2021 року. Посадовий оклад збільшується з 4 204 до 4700 гривень.

Нагадаємо, Кабмін прийняв постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку.