Уряд ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку

Розпорядження схвалили на позачерговому засіданні 28 вересня

Розпорядження схвалили на позачерговому засіданні 28 вересня

Фото: з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження, що передбачає створення правових підстав для укладення угоди між Урядом України та Єврокомісією у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє урядовий портал, передає RegioNews.

Проєктом угоди передбачається реалізація проекту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС - 5,9 млн євро)", - йдеться у повідомленні.

Проект складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у поводженні з радіоактивними відходами та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України.

Від підписання угоди в уряді очікують удосконалення безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічної реабілітації колишніх ядерних об’єктів.

Раніше повідомлялось, що Зеленський підписав указ №406/2020 "Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики".