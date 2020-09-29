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29 сентября 2020, 11:37 5

Кабмин подготовил новые требования въезда в Украину для иностранцев

29 сентября 2020, 11:37 5
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Въезд иностранным гражданам будет разрешен при наличии страхового полиса
Въезд иностранным гражданам будет разрешен при наличии страхового полиса
Фото: flickr
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Кабинет министров Украины готовится принять изменения в постановление № 641, которое регулирует запрет на въезд иностранных граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает RegioNews.

Известно, что Правительство отменило полный запрет на въезд иностранцев, однако им необходимо иметь полис (свидетельство, сертификат), который покрывает расходы, связанные с лечением COVІD-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Кроме того, есть исключения для следующих категорий иностранцев:

  • Лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины;
  • Лица, признанные беженцами;
  • Лица, которые нуждаются в дополнительной защите;
  • Работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей;
  • Военнослужащие вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира ', участвующих в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил".

Процедура самоизоляции и выхода из нее в случае получения отрицательного ПЦР-теста для иностранцев, которые прибыли из государства или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19, устанавливается идентичной с той, что и для украинцев, прибывших из таких стран.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина закрывает въезд для иностранцев до 28 сентября, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд разрешен.

Также сообщалось, что Украина отменила запрет на въезд для иностранцев и запрет де-факто потерял силу.

Кабмин карантин иностранцы граница пандемия запрет
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