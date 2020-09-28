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28 вересня 2020, 19:30 2

ЦВК акредитувала більше сотні міжнародних спостерігачів на місцевих виборах

28 вересня 2020, 19:30 2
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Сьогодні ЦВК надала дозвіл мати 89 офіційних спостерігачів ще двом міжнародним організаціям
Сьогодні ЦВК надала дозвіл мати 89 офіційних спостерігачів ще двом міжнародним організаціям
Фото: 112 канал
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Центральна виборча комісія акредитувала 117 міжнародних спостерігачів на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК, пише RegioNews.

Розглянувши відповідні звернення, комісія акредитувала 89 офіційних спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня: 81 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі та 8 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин.

Таким чином, на місцевих виборах акредитовано 117 офіційних спостерігачів: 8 – від двох іноземних держав та 109 – від чотирьох міжнародних організацій.

Нагадаємо, 25 вересня ЦВК зареєструвала перших міжнародних спостерігачів на місцеві вибори.

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