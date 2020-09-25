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25 вересня 2020, 14:29 7

ЦВК зареєструвала перших міжнародних спостерігачів на місцеві вибори

25 вересня 2020, 14:29 7
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Комісія акредитувала 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав
Комісія акредитувала 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав
Фото: з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія акредитувала перших 28 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

На місцевих виборах акредитовано 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав та 20 - від двох міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.

Відомо, що ЦВК акредитувала 9 спостерігачів – від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів, 11 – від Українського конгресового Комітету Америки, чотири – від Словаччини та чотири – від Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори.

вибори голосування ЦВК комісія спостерігач
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