ЦВК зареєструвала перших міжнародних спостерігачів на місцеві вибори
Комісія акредитувала 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав
Комісія акредитувала 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав
Центральна виборча комісія акредитувала перших 28 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.
На місцевих виборах акредитовано 8 офіційних спостерігачів від двох іноземних держав та 20 - від двох міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.
Відомо, що ЦВК акредитувала 9 спостерігачів – від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів, 11 – від Українського конгресового Комітету Америки, чотири – від Словаччини та чотири – від Іспанії.
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія затвердила форму і колір виборчих бюлетенів на місцеві вибори.
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