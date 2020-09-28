ЦИК аккредитовала более сотни международных наблюдателей на местных выборах

Сегодня ЦИК предоставила разрешение допустить 89 официальных наблюдателей от еще двух международных организаций

Сегодня ЦИК предоставила разрешение допустить 89 официальных наблюдателей от еще двух международных организаций

Фото: 112 канал

Центральная избирательная комиссия аккредитовала 117 международных наблюдателей на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, пишет RegioNews.

Рассмотрев соответствующие обращения, комиссия аккредитовала 89 официальных наблюдателей на местных выборах 25 октября: 81 – от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и 8 – от Национального демократического института международных отношений.

Таким образом, на местных выборах аккредитовано 117 официальных наблюдателей: 8 – от двух иностранных государств и 109 – от четырех международных организаций.

Напомним, 25 сентября ЦИК зарегистрировала первых международных наблюдателей на местные выборы.