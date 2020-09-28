На Київщині правоохоронці попередили вбивство столичного бізнесмена

Напад організували вихідці із країн Близького Сходу

Напад організували вихідці із країн Близького Сходу

Фото: СБУ

Під час спецоперації на Київщині вночі затримано лідера організованого злочинного угруповання на спробі вбивства столичного бізнесмена. Ним виявився 37-річний киянин, який вже мав проблеми із законом за злочини, зокрема за вбивство.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, раніше засуджений за вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів організував озброєну групу. Зловмисники намагалися пограбувати і вбити одного з підприємців Києва. Нападники – уродженці Близького Сходу, які ґрунтовно підозрюються у скоєнні розбійних нападів на території столичної області.

Для цього лідер банди планував вночі із засідки обстріляти автомобіль бізнесмена, в якому він перевозив 200 тисяч доларів, та заволодіти готівкою", - йдеться у повідомленні.

Для попередження злочину співробітники СБУ спільно із спецпідрозділом поліції КОРД відбили напад і затримали ватажка угруповання, який чинив активний супротив правоохоронцям.

Під час проведення невідкладних слідчих дій на місці скоєння злочину, обшуку автівки зловмисників та за адресами проживання підозрюваних, правоохоронці виявили та вилучили вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, кастет, мобільні термінали, банківські картки, пакети з грошима, пластикову маску.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння інших подібних злочинів.

Нагадаємо, 12 вересня працівники контррозвідки СБУ затримали жителя Одеської області, який намагався влаштувати теракт у Рівному на обласному водоканалі.