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25 вересня 2020, 20:18 4

Суд відмовився знімати кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів

25 вересня 2020, 20:18 4
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Одеський суд звинуватили у перекручуванні фактів
Одеський суд звинуватили у перекручуванні фактів
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Одеський суд відмовився знімати кандидатуру мера міста Геннадія Труханова з виборів, які відбудуться 25 жовтня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Наголошується, що аргументи позивача Михайла Кузаконя, що про наявність російських паспортів у Труханового не були прийняті до уваги.

"Одеський окружний адміністративний суд відштовхувався від того, що Труханів є громадянином України і це підтверджено документами. Тому він має всі підстави брати участь у мерській кампанії", - повідомив Telegram-канал.

Водночас адвокат позивача Вадим Оксюта заявив, що суд відмовився просити у Росії інформацію про громадянство одеського мера, а у них самих немає можливості поїхати в РФ і перевірити факти.

"Одеський суд також звинуватили у перекручуванні фактів: в позові Труханова не називали іноземцем, а людиною з подвійним громадянством, що істотно міняє суть справи. Сторона позивача буде подавати апеляцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що кандидат у мери Одеси Михайло Кузаконь просить Одеський окружний адміністративний суд скасувати реєстрацію кандидата на посаду міського голови, чинного мера міста Геннадія Труханова.

18 вересня Труханов офіційно став кандидатом у мери Одеси.

суд вибори Одеса мер Труханов Геннадій
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