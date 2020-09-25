Суд відмовився знімати кандидатуру мера Одеси Труханова з місцевих виборів

Одеський суд звинуватили у перекручуванні фактів

Одеський суд звинуватили у перекручуванні фактів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Наголошується, що аргументи позивача Михайла Кузаконя, що про наявність російських паспортів у Труханового не були прийняті до уваги.

"Одеський окружний адміністративний суд відштовхувався від того, що Труханів є громадянином України і це підтверджено документами. Тому він має всі підстави брати участь у мерській кампанії", - повідомив Telegram-канал.

Водночас адвокат позивача Вадим Оксюта заявив, що суд відмовився просити у Росії інформацію про громадянство одеського мера, а у них самих немає можливості поїхати в РФ і перевірити факти.

"Одеський суд також звинуватили у перекручуванні фактів: в позові Труханова не називали іноземцем, а людиною з подвійним громадянством, що істотно міняє суть справи. Сторона позивача буде подавати апеляцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня стало відомо, що кандидат у мери Одеси Михайло Кузаконь просить Одеський окружний адміністративний суд скасувати реєстрацію кандидата на посаду міського голови, чинного мера міста Геннадія Труханова.

18 вересня Труханов офіційно став кандидатом у мери Одеси.