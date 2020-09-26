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26 вересня 2020, 12:43 7

Керівництво митниці Луганщини підозрюють в систематичному хабарництві

26 вересня 2020, 12:43 7
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Фото: прокуратура
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Трьом чиновникам Східної митниці повідомлено про підозру в отриманні хабарів за безперешкодне митне оформлення товарів.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито керівництво Східної митниці Держмитслужби України на систематичному одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, керівник Східної митниці Державної митної служби, начальник одного з митних постів та його заступник організували злочинну схему із одержання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення вантажів.

Залежно від порядку проведення митного оформлення при імпорті та експорті товарів, посадовці одержували неправомірну вигоду у розмірі 1-2 тисячі грн з кожного вантажного автомобіля на одному з митних постів Луганської області”, повідомили в прокуратурі.

Упродовж серпня-вересня 2020 року правоохоронці задокументували 2 епізоди одержання митниками хабарів.

Усім трьом чиновникам повідомлено про підозру, слідчі та процесуальні дії тривають.

Нагадаємо, на Прикарпатті чиновника ОДА підозрюють в розкраданні грошей на будівництві лікарні.

хабар митниця прокуратура затримання корупція Луганська область
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