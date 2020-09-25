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25 сентября 2020, 18:19 6

Минюст хочет изменить бюллетень из-за регистрации "однофамильцев"

25 сентября 2020, 18:19 6
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В сведениях о кандидате в бюллетене будут указывать недавнюю смену фамилии
В сведениях о кандидате в бюллетене будут указывать недавнюю смену фамилии
Фото: Facebook
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Министерство юстиции предлагает изменить форму бюллетеней в связи с тем, что часто регистрируются однофамильцы лидеров гонки.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.

По его словам, законных оснований для отказа заявителям нет, поэтому Минюст планирует выйти с законодательной инициативой.

Выборы обнаружили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую ​​манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной", - написал министр.

Он добавил, что министерство предложит парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы указывать непосредственно в бюллетене недавнюю смену фамилии кандидатом.

Напомним, ЦИК утвердила цвет и форму бюллетеней, в этом году бюллетени будут нескольких цветов.

Минюст Верховная Рада Денис Малюська Местные выборы бюллетень
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