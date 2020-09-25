Минюст хочет изменить бюллетень из-за регистрации "однофамильцев"
Министерство юстиции предлагает изменить форму бюллетеней в связи с тем, что часто регистрируются однофамильцы лидеров гонки.
Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, передает RegioNews.
По его словам, законных оснований для отказа заявителям нет, поэтому Минюст планирует выйти с законодательной инициативой.
Выборы обнаружили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной", - написал министр.
Он добавил, что министерство предложит парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы указывать непосредственно в бюллетене недавнюю смену фамилии кандидатом.
Напомним, ЦИК утвердила цвет и форму бюллетеней, в этом году бюллетени будут нескольких цветов.