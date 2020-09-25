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25 вересня 2020, 15:27 13

На перельоти Зеленського з бюджету витратили 14 млн грн

25 вересня 2020, 15:27 13
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Найдорожчий переліт Зеленського обійшовся платникам податків у понад 2,5 млн грн
Найдорожчий переліт Зеленського обійшовся платникам податків у понад 2,5 млн грн
Фото: Офіс президента
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На авіаперельоти делегацій за участю президента України Володимира Зеленського від початку 2020 року Державне управління справами витратило 13,98 млн грн.

Про це повідомляє "Європейська правда” із посиланням на дані порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, передає RegioNews.

Найдорожчим виявився переліт Зеленського за маршрутом Київ-Цюріх-Тель-Авів-Київ в січні 2020 року, він обійшовся у понад 2,5 млн грн.

1 млн 48 тисяч грн коштував переліт президента на Мюнхенську конференцію в лютому.

Вартість авіаперельоту до Риму на зустріч Зеленського із Папою Римським склала 998 тис грн.

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

Нагадаємо, ЗМІ показали санаторій, в якому відпочиває Зеленський на Закарпатті . Оренда найдешевшого номера в цьому санаторії коштує більше двох тисяч гривень за ніч.

Володимир Зеленський бюджет авіаперельоти ціна президент
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