"Слуга народа" поднимет вопрос переноса ТКГ из Минска в понедельник

Этот вопрос приобрел остроту из-за политической ситуации в Беларуси

Этот вопрос приобрел остроту из-за политической ситуации в Беларуси

Фото: Facebook

В понедельник "слуги народа" поднимут вопрос о переносе площадки Трехсторонней контактной группы из Минска.

Об этом Telegram-каналу PavlovskyNews рассказал депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, пока нет окончательного решения, куда перенесут переговоры ТКГ, и этот вопрос надо будет обсуждать со всеми партнерами трехсторонних переговоров.

Он добавил, что вопрос переноса площадки сейчас как никогда актуален из-за политической ситуации в Беларуси, и Минск стал не самым лучшим международным посредником в вопросе мира на Донбассе.

Если Украина все же решит изменить площадку, то потом это решение должны утвердить и другие участники переговоров", - сказал Качура.

Нардеп подчеркнул, что сейчас это не мешает переговорам, и они продолжаются в онлайн-формате.

Напомним, в Раде настаивают на сохранении минской площадки для переговоров по Донбассу.