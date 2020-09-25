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25 сентября 2020, 13:30 2

"Слуга народа" поднимет вопрос переноса ТКГ из Минска в понедельник

25 сентября 2020, 13:30 2
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Этот вопрос приобрел остроту из-за политической ситуации в Беларуси
Этот вопрос приобрел остроту из-за политической ситуации в Беларуси
Фото: Facebook
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В понедельник "слуги народа" поднимут вопрос о переносе площадки Трехсторонней контактной группы из Минска.

Об этом Telegram-каналу PavlovskyNews рассказал депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, пока нет окончательного решения, куда перенесут переговоры ТКГ, и этот вопрос надо будет обсуждать со всеми партнерами трехсторонних переговоров.

Он добавил, что вопрос переноса площадки сейчас как никогда актуален из-за политической ситуации в Беларуси, и Минск стал не самым лучшим международным посредником в вопросе мира на Донбассе.

Если Украина все же решит изменить площадку, то потом это решение должны утвердить и другие участники переговоров", - сказал Качура.

Нардеп подчеркнул, что сейчас это не мешает переговорам, и они продолжаются в онлайн-формате.

Напомним, в Раде настаивают на сохранении минской площадки для переговоров по Донбассу.

ТКГ минские соглашения Слуга народа переговоры Донбасс
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