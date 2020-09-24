Мендель знову заробила більше, ніж Зеленський: названо зарплату прессекретаря президента
Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель у серпні заробила більше за свого начальника, як і в червні. Її заробітна плата становила 46,2 тис. гривень, в той час, як сам глава держави отримав 28 тис. грн.
Про це йдеться у відповідь Державного управління справами на запит "Українських новин", повідомляє Regionews.
"Загальна сума заробітної плати прессекретаря президента України Юлії Мендель у серпні 2020 року становила 46 218 гривень", - сказано в повідомленні.
Так, 17,7 тис. гривень склав її посадовий оклад, 7 тис. гривень - надбавка за інтенсивність праці та 21,5 тис. гривень - премія і виплати за період службових відряджень.
Разом з тим з нарахованої Мендель суми було віднято 9 тис. гривень податків і зборів, тому їй видали за серпень 37,2 тис. гривень зарплати.
Нагадаємо, в червні прессекретар Зеленського Мендель за місяць заробила теж в 1,5 раза більше самого президента.