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24 вересня 2020, 17:05 3

Мендель знову заробила більше, ніж Зеленський: названо зарплату прессекретаря президента

24 вересня 2020, 17:05 3
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Глава держави отримав 28 тис. грн
Глава держави отримав 28 тис. грн
Фото з відкритих джерел
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Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель у серпні заробила більше за свого начальника, як і в червні. Її заробітна плата становила 46,2 тис. гривень, в той час, як сам глава держави отримав 28 тис. грн.

Про це йдеться у відповідь Державного управління справами на запит "Українських новин", повідомляє Regionews.

"Загальна сума заробітної плати прессекретаря президента України Юлії Мендель у серпні 2020 року становила 46 218 гривень", - сказано в повідомленні.

Так, 17,7 тис. гривень склав її посадовий оклад, 7 тис. гривень - надбавка за інтенсивність праці та 21,5 тис. гривень - премія і виплати за період службових відряджень.

Разом з тим з нарахованої Мендель суми було віднято 9 тис. гривень податків і зборів, тому їй видали за серпень 37,2 тис. гривень зарплати.

Нагадаємо, в червні прессекретар Зеленського Мендель за місяць заробила теж в 1,5 раза більше самого президента.

президент зарплати секретар гроші бюджетні кошти
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