Мендель знову заробила більше, ніж Зеленський: названо зарплату прессекретаря президента

Глава держави отримав 28 тис. грн

Глава держави отримав 28 тис. грн

Фото з відкритих джерел

Прессекретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель у серпні заробила більше за свого начальника, як і в червні. Її заробітна плата становила 46,2 тис. гривень, в той час, як сам глава держави отримав 28 тис. грн.

Про це йдеться у відповідь Державного управління справами на запит "Українських новин", повідомляє Regionews.

"Загальна сума заробітної плати прессекретаря президента України Юлії Мендель у серпні 2020 року становила 46 218 гривень", - сказано в повідомленні.

Так, 17,7 тис. гривень склав її посадовий оклад, 7 тис. гривень - надбавка за інтенсивність праці та 21,5 тис. гривень - премія і виплати за період службових відряджень.

Разом з тим з нарахованої Мендель суми було віднято 9 тис. гривень податків і зборів, тому їй видали за серпень 37,2 тис. гривень зарплати.

Нагадаємо, в червні прессекретар Зеленського Мендель за місяць заробила теж в 1,5 раза більше самого президента.