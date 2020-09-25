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25 сентября 2020, 10:24 14

Очереди из фур на Закарпатье: Зеленский поручил достроить пункт пропуска

25 сентября 2020, 10:24 14
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Президент находится в области с рабочим визитом
Президент находится в области с рабочим визитом
Фото: Офис президента
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Международный автомобильный пункт пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе должен быть включен в программу "Большая стройка".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область, передает RegioNews.

В частности, возвращаясь в Украину из Словакии, Зеленский отметил многокилометровые очереди фур.

По словам председателя Государственной пограничной службы Украины Сергея Дайнеко, очереди возникли из-за того, что на пункте пропуска со стороны Словакии сломался сканер, и теперь пропускная способность пункта упала до пяти грузовиков в час.

Я не понимаю, почему такие вопросы не могут решить? У нас люди стоят на границе шесть суток", - сказал Зеленский.

Он поставил задачу правительству и профильным ведомствам решить вопрос автомобильных очередей на всех украинских пунктах пропуска, где они наблюдаются.

Зеленский отметил, что пункт пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" необходимо достроить до следующего года.

Напомним, Зеленский прибыл на Закарпатье, последний раз президент посещал область 9 мая во время торжеств ко Дню победы.

Владимир Зеленский граница Ужгород Закарпатье президент Пункты пропуска
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