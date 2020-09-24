Місцеві вибори: сьогодні дедлайн з реєстрації кандидатів у депутати

Реєстрація дозволена з 15 по 24 вересня включно

Реєстрація дозволена з 15 по 24 вересня включно

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні в Україні останній день, коли кандидати в депутати місцевих рад усіх рівнів можуть пройти реєстрацію у виборчих комісіях.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі ЦВК.

Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 40 днів до дня голосування і закінчується за 30 днів до дня голосування. Тобто з 15 до 24 вересня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що для самовисуванців необхідно зібрати пакет документів, який складається з заяви громадянина про самовисунення, документа про внесення заставної суми кандидата, написана автобіографія кандидата, фотографія та паспорта.

Протягом трьох днів після подачі документів кандидату видається копія рішення ЦВК про реєстрацію кандидата, а саме рішення публікується на сайті територіальної виборчої комісії, місцевої ради або іншим способом, що визначений Центрвиборчкомом.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні будуть контролювати майже 136 тисяч правоохоронців, також будуть залучати всі сили і авіаційні підрозділи МВС.